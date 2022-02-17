Последствия обстрела в поселке Врубовка. Фото: Попаснянская ВЦА

https://racurs.ua/n167165-okkupanty-obstrelyali-licey-na-luganschine-v-nem-nahodilis-deti-foto.html

Ракурс

Российские оккупанты продолжают осуществлять обстрелы на Донбассе.

В четверг, 17 февраля, враг палил из артиллерии по поселке Врубовка Попаснянского района Луганской области. В результате чего был поврежден газопровод, также снаряд попал на территорию лицея — в нем находились дети. Об этом сообщила Попаснянская городская военно-гражданская администрация в Facebook.

Отмечается, что на момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала. По состоянию на 11.10 восемь учеников и два сотрудника персонала находятся в подвале учебного заведения, остальных детей родители забрали домой. Также был поврежден частный дом по улице Центральной.

Оккупанты сумели снарядами перебить газопровод высокого давления. Это привело к тому, что без газа остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

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Напомним, с начала 17 февраля российские оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Боевики били по Станице Луганской. Снаряды попали в здание детского сада и на территорию железнодорожной станции. В результате обстрелов ранения получили один украинский военный и два мирных жителя.