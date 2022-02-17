Жгут документы – из посольства РФ в Киеве пошел дым. Фото: УНН

https://racurs.ua/n167164-jgut-dokumenty-iz-posolstva-rf-v-kieve-poshel-dym-video.html

Ракурс

Из здания посольство России в Киеве на Воздухофлотском проспекте пошел густой дым. Об этом в соцсетях сообщают пользователи и публикуют соответствующие видеоролики.

При этом в пресс-службе ГСЧС Киева заявили, что к ним вызова о пожаре по этому адресу не поступало. Пока точно неизвестно, является ли дым, который идет из-под крыши здания, пожаром.

Западные СМИ допускают, что Россия начала уничтожать секретные документы внутри своего посольства.

Очевидцы также уточняют, что в последний раз подобное наблюдалось в 2014 году, в ходе активной фазы российского вторжения в Украину.

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Тем временем посольство РФ в Украине прокомментировало видео, на котором из их здания идет дым. Пресс-атташе дипмиссии в комментарии российским СМИ заявил, что посольство работает в штатном режиме и ничего экстраординарного не происходит.

Напомним, что осенью под посольство РФ в Киеве принесли мешок, символизирующий труп умершего от коронавируса. Участники акции выступали против политики изоляции и отказа жителям ОРДЛО в медицинской помощи во время пандемии.