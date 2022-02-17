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Ракурс
Палять документи – з посольства РФ у Києві пішов дим. Фото: УНН

Палять документи — з посольства РФ у Києві пішов дим (ВІДЕО)

17 лют 2022, 13:58
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З будівлі посольство Росії у Києві на Повітрофлотському проспекті пішов густий дим. Про це в соцмережах повідомляють користувачі та публікують відповідні відеоролики.

При цьому в прес-службі ДСНС Києва заявили, що до них виклику про пожежу на цю адресу не надходило. Поки що точно невідомо, чи є дим, що йде з-під даху будівлі, пожежею.

Західні ЗМІ припускають, що Росія почала знищувати секретні документи всередині свого посольства.

Очевидці також уточнюють, що востаннє подібне спостерігалося у 2014 році під час активної фази російського вторгнення в Україну.



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Тим часом посольство РФ в Україні прокоментувало відео, на якому з їхньої будівлі йде дим. Прес-аташе дипмісії у коментарі російським ЗМІ заявив, що посольство працює в штатному режимі та нічого екстраординарного не відбувається.

Нагадаємо, що восени під посольство РФ у Києві принесли мішок, який символізує труп померлого від коронавірусу. Учасники акції виступали проти політики ізоляції та відмови жителям ОРДЛО у медичній допомозі під час пандемії.

Джерело: Ракурс


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