У Путіна не бачать причин організовувати зустріч із Зеленським. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n167163-u-putina-ne-bachat-prychyn-organizovuvaty-zustrich-iz-zelenskym.html

Ракурс

Зустріч Зеленського та Путіна знову під питанням через агресивну політику Кремля. Цього разу речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не бачить тем для розмови з Києвом.

За його словами, мету можливих переговорів двох лідерів так і не було названо. Про це офіційний представник Кремля розповів у коментарі пропагандистським ЗМІ.

Щоразу Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо, з якою метою організовувати переговори, — заявив Пєсков.

Українська сторона пропонує зустріч, але на тему Донбасу. Москва натомість пропонує Києву вести переговори з маріонетками Кремля.

Ми говоримо: слухайте, давайте ви з донбасівцями говоритимете про Донбас. У вас є питання щодо інших тем? Мовчать, — сказав спікер Путіна.



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Нагадаємо, очільниця МЗС Британії Ліз Трасс наголосила, що Україна та її партнери не повинні мати ілюзій щодо подальших дій Росії. Міністр вважає, що на карту поставлено майбутнє України як вільної демократії.

За її словами, потрібно й далі уважно слідкувати за планами Путіна та не вірити заявам Кремля про відведення військ.