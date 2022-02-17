У Путина не видят причин организовывать встречу с Зеленским. Фото: УП

https://racurs.ua/n167163-u-putina-ne-vidyat-prichin-organizovyvat-vstrechu-s-zelenskim.html

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Встреча Зеленского и Путина снова под вопросом из-за агрессивной политики Кремля. На этом раз пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не видит тем для разговора с Киевом.

По его словам, цели возможных переговоров двух лидеров так и не были названы. Об это официальный представитель Кремля рассказал в комментарии пропагандистским СМИ.

Каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью организовывать переговоры, — заявил Песков.

Украинская сторона предлагает встречу, но по теме Донбасса. Москва же предлагает Киеву вести переговоры с марионетками Кремля.

Мы говорим: слушайте, давайте вы с донбассовцами будете говорить про Донбасс. У вас есть к нам вопросы по другим темам? Молчат, — сказал спикер Путина.



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Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс подчеркнула, что Украина и ее партнеры не должны питать иллюзий относительно дальнейших действий России. Министр считает, что на карту поставлено будущее Украины как свободной демократии.

По ее словам, нужно и дальше внимательно следить за планами Путина и не верить заявлениям Кремля об отводе войск.