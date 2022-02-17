Вступление в НАТО – Зеленский рассказал, состоится ли референдум. Фото: УП

https://racurs.ua/n167166-vstuplenie-v-nato-zelenskiy-rasskazal-sostoitsya-li-referendum.html

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине не будут проводить референдум касательно членства нашей страны в НАТО.

По его словам, Украина выбрала курс на членство в НАТО в целях своей безопасности и долго двигается в этом направлении, но расстояние к Альянсу не сокращается. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Но это не выбор украинского народа относительно того, когда мы там будем, потому что это не только от нас зависит — 30 стран должны единогласно согласовать это решение, — отметил Зеленский.

Он добавил, что страна-агрессор использует вопрос НАТО как оправдание, почему ее войска стоят на украинских границах, а некоторые европейские страны «подыгрывают РФ в этом».

Мы не можем закрывать глаза и говорить о том, что только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Это неправда. Я вам не буду открывать названия этих стран, потому что я заинтерсован, чтобы все эти страны поддерживали нас, — отметил президент.



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Зеленский сказал, что «Украина очень непросто с такими соседями, поэтому сейчас нам не нужны какие-либо риски и дипломатические конфликты».

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация на Донбассе в непосредственной близости от российских границ может в любой момент выйти за предел информационных атак.