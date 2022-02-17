Українська лижниця завершує кар’єру після скандалу з допінгом на Олімпіаді. Фото: Інстаграм

https://racurs.ua/ua/n167168-ukrayinska-lyjnycya-zavershuie-karieru-pislya-skandalu-z-dopingom-na-olimpiadi.html

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Українська лижниця Валентина Камінська заявила, що завершує спортивну кар'єру після ситуації з позитивною допінг-пробою на Олімпіаді-2022.

На час розслідування лижницю усунули від змагань. Спортсменка заявила, що новина про виявлення допінгу стала для неї шокуючою. Про це Камінська написала на своїй сторінці в Instagram.

Моя кар'єра в професійних лижних перегонах раптово добігла кінця. Я з великим болем у серці пишу ці слова і досі не можу вкласти в голові це. Просто не вірю, — заявила лижниця.

Також вона додала, що ніколи навмисно не приймала б такі речовини. Спортсменка вважає, що це не просто заборонено, а й безглуздо з боку кожного спортсмена.

На жаль, я не зможу зібрати доказову базу, щоб поборотися за правду. Тому мені залишається лише пережити це випробування та сподіватися, що мені не дадуть «вишку» за цей злочин, якого я не робила, — зазначила Камінська.

Лижниця подякувала людям, які підтримали її під час складного життєвого етапу. Скандал із допінгом вона назвала «пострілом впритул з ядерної зброї».

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Нагадаємо, в пробі українки було виявлено одразу три заборонені речовини: анаболічний стероїд та два стимулятори. Камінська на Олімпіаді-2022 стала 79-ою у класичній гонці на 10 км, а також 70-ою у спринті.

Валентина родом із Білорусі та на Олімпіаді-2014 виступала за цю країну. З 2018 року представляла Україну.