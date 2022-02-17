Вторгнення Росії — стало відомо, як працюватиме метро в Києвіhttps://racurs.ua/ua/n167169-vtorgnennya-rosiyi-stalo-vidomo-yak-pracuvaty-metro-v-kyievi.htmlРакурс
Вторгнення Росії в Україну може статися найближчим часом. У випадку нової агресії громадський транспорт Києва працюватиме відповідного до мобілізаційного плану.
Метрополітен буде перевозити лише тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури, а для всіх інших слугуватиме укриттям. Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, повідомляє «Укрінформ».
Метро працюватиме зранку та ввечері, приблизно шість годин, по три години в піковий час. Зазначається, що в метрополітені є все необхідне для тимчасового перебування людей.
Метрополітен має електричне автономне живлення, артезіанські свердловини для води та вентиляційні установки для очищення повітря, — повідомив Кандибор.
Також стало відомо, що влада розробила спеціальні графіки руху поїздів на випадок використання метрополітену у режимі укриття.
При цьому робота «червоної гілки» на лівому березі буде зупинена, оскільки вона не є безпечною у випадку бомбардування чи ракетних атак.
Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ситуація на Донбасі у безпосередній близькості від російських кордонів може в будь-який момент вийти за межу інформаційних атак.
Джерело: «Укрінформ»