Стало відомо, як працюватиме метро в Києві у випадку вторгнення Росії. Фото: Слово і діло

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Вторгнення Росії в Україну може статися найближчим часом. У випадку нової агресії громадський транспорт Києва працюватиме відповідного до мобілізаційного плану.

Метрополітен буде перевозити лише тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури, а для всіх інших слугуватиме укриттям. Про це заявив директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор, повідомляє «Укрінформ».

Метро працюватиме зранку та ввечері, приблизно шість годин, по три години в піковий час. Зазначається, що в метрополітені є все необхідне для тимчасового перебування людей.

Метрополітен має електричне автономне живлення, артезіанські свердловини для води та вентиляційні установки для очищення повітря, — повідомив Кандибор.

Також стало відомо, що влада розробила спеціальні графіки руху поїздів на випадок використання метрополітену у режимі укриття.

При цьому робота «червоної гілки» на лівому березі буде зупинена, оскільки вона не є безпечною у випадку бомбардування чи ракетних атак.

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Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що ситуація на Донбасі у безпосередній близькості від російських кордонів може в будь-який момент вийти за межу інформаційних атак.

Джерело: «Укрінформ»