Рядом завтракали 20 детей - появилось видео обстрелянного на линии фронта детсада

https://racurs.ua/n167171-ryadom-zavtrakali-20-detey-poyavilos-video-obstrelyannogo-na-linii-fronta-detsada.html

Ракурс

В момент обстрела детского сада в Станице Луганской 20 детей завтракали в столовой на втором этаже.

Министерство внутренних дел обнародовало видео эвакуации детей и воспитателей из помещения обстрелянного российскими террористами детского сада.

Людей из здания выводили сотрудники полиции и ГСЧС. В МВД напомнили, что пострадавших среди детей нет, но три работника сада — две женщины и мужчина — получили контузии.

По информации пресс-службы операции Объединенных сил, 17 февраля из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм противник выпустил 32 снаряда по Станице Луганской. Повреждения получила и коммунальная инфраструктура — половина населенного пункта осталась без электропитания.

Кроме того, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка. Повреждено здание местной общеобразовательной школы, где находились ученики и преподаватели. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, от обстрела был поврежден газопровод — без газоснабжения осталось 70 квартир и около 100 частных домов.

.

По состоянию на 14.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения.

От действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья — средней тяжести.