Как Путин скажет – Лукашенко готов признать фейковые ЛДНР. Фото: Shamil Zhumatov/Reuters

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Александр Лукашенко, белорусский диктатор, заявил о готовности признать так называемые ЛНР и ДНР при определенных обстоятельствах вместе с Россией.

Также он сказал, что готов предоставить стране-агрессору любую поддержку. Об этом самопровозглашенный президент заявил во время посещения учений «Союзная решимость-2022».

Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение, — сказал Лукашенко, комментируя свою позицию по ОРДЛО.

Также он считает, что конфликт на Донбассе мог бы быть остановлен, если бы этого захотели украинские власти.

Что мы можем сделать? Есть президент Путин, есть президент Зеленский. Все, что они захотят, мы сделаем. Цель одна — мир на Донбассе, чтобы больше не гибли люди и люди не боялись смотреть в небо, — сказал белорусский диктатор.

Журналисты также заметили, что на Донбассе снова обострилась ситуация. И спросили у Лукашенко, готова ли будет Беларусь оказать военную поддержку России, если она решит прийти на помощь террористам.

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Мы России окажем любую поддержку. И военную, и, если будет надо, экономическую. Поделимся последним куском хлеба, точно так и со страдальцами на Донбассе. Если это в Чернигове — и черниговцам будем помогать. Это наша твердая позиция, — заявил самопровозглашенный президент.

Напомним, что Владимир Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы с призывом признать самопровозглашенные республики Донбасса, но считает главной задачей выполнение минских соглашений.