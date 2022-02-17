Нападение России – появились новые фото войск у границ Украины

https://racurs.ua/n167177-napadenie-rossii-poyavilis-novye-foto-voysk-u-granic-ukrainy.html

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Вторжение России в Украину тщательно готовит Владимир Путин. Российская армия все ближе приближается к украинским границам.

Также страна-агрессор перебросила на украинскую границу в Беларуси дополнительную технику, строит мост через реку Припять и новый полевой госпиталь. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar Technologies.

Новые фото показывают повышенную военную активность в Беларуси, Крыму и на западе России, — написал на своей странице в Twitter корреспондент BuzzFeed News Кристофер Миллер.

На белорусский аэродром было переброшено новое подразделение из почти 20 ударных вертолетов РФ. Также российская армия построила большой новый полевой госпиталь на одном из полигонов.

Фото из оккупированного Крыма свидетельствуют, что часть техники готовится к отбытию. Ранее РФ заявила об отводе части войск.

Однако войска, палатки и оборудование остаются на полигоне возле мыса Опук вдоль побережья Черного моря.

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Напомним, опасность нападения Россия на Украину не миновала. РФ стягивает войска к границам Украины и пополняет запасы крови.

США продолжат внимательно следить за ситуацией в районе границы России и Украины. По мнению Вашингтона, российская сторона может попытаться спровоцировать кризисные ситуации по Украине.