Дело Трухина бьет по власти — социологи

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Дело о ДТП с участием нардепа-«слуги» Александра Трухина негативно влияет на имидж и авторитет власти.

О нем знают 79% респондентов, из них 31,5% утверждают, что хорошо осведомлены о деле, сообщили в Киевском институте социологии (КМИС).

Хорошо знают о деле избиратели разных партий — «Слуги народа», «ЕС», «Украинской стратегии Гройсмана», «Удара Кличко» и партии Разумкова.

58% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский несет персональную ответственность за действия «слуг народа», в частности, за Трухина, причастного к совершению ДТП. Среди всех респондентов 52% считают, что в связи с делом Трухина руководитель ГБР должен уйти в отставку.

Среди знающих об обстоятельствах ДТП 64% считают, что расследование велось в основном необъективно.

Согласно результатам опроса, респонденты, считающие расследование в основном необъективным, в первую очередь считают, что на расследование пытались повлиять отдельные олигархи, с которыми Трухин связан (33,5%), и руководство партии «Слуга народа» (32%).

Несколько меньше респондентов говорили о президенте Владимире Зеленском (21%) и руководстве МВД (20%). О влиянии руководства ГБР говорят 12% респондентов, об обычных сотрудниках правоохранительных органов — 9%.

Исследование КМИС проводилось 5−13 февраля. Респондентам зачитывали небольшое описание самой ситуации, а затем задавали вопросы.

Народный депутат от «Слуги народа» Трухин 23 августа 2021 года попал в дорожно-транспортное происшествие на Бориспольской трассе при въезде в Киев. В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель Комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник. Через несколько дней после ДТП некоторые СМИ начали удалять опубликованную информацию.

31 августа процессуальный руководитель по делу о ДТП при вероятном участии Трухина поручил дальнейшее расследование этого события следователям ГБР.

Трухин заявил, что следователи и адвокаты запретили ему комментировать ход расследования.

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Президент Украины, комментируя эту ситуацию, сказал, что если бы в ДТП с участием Трухина кто-нибудь погиб, его бы уже не было в составе политсилы «Слуга народа».

В феврале 2022 года УП опубликовало видео с места ДТП, на котором Трухин предлагал патрульному деньги за то, чтобы «уладить дело».