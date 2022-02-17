Минские соглашения и признание ЛДНР - Совбез ООН заседает по Украине (ТРАНСЛЯЦИЯ)

https://racurs.ua/n167175-minskie-soglasheniya-i-priznanie-ldnr-sovbez-oon-zasedaet-po-povodu-ukrainy-translyaciya.html

Ракурс

Совет безопасности ООН 17 февраля проводит заседание по поводу исполнения минских соглашений. Его созвала Россия.

Накануне Украина обратилась в Совбез с просьбой обсудить также постановление Госдумы РФ о признании независимости так называемых Л/ДНР.

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После обращения Госдумы к президенту РФ о признании фейковых группировок Киев заявлял, что в таком случае Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями.

«Ракурс» сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен внезапно изменил свой график и выступит на заседании Совета Безопасности ООН, поскольку данные разведки свидетельствуют о том, что Россия «движется к неизбежному вторжению».