Концерт Шуфитинского в Киеве не отменили, несмотря на запрет въезда

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Ракурс

Михаил Шуфитинский, российский певец, нарушавший украинское законодательство, планирует дать концерт в Киеве.

Исполнитель не сможет пересечь границу Украины, однако организаторы продолжают продавать билеты на его концерт, пишет «Укринформ».

Билеты продаются, информации от организатора концерта об отмене не получали, — сообщил билетный оператор Karabas.

Концерт певца запланирован на 8 марта, билеты стоят от 590 грн до 3 тыс. 990 грн.

В Государственной пограничной службе заявили, что российский певец Михаил Шуфутинский, ранее незаконно посещавший Крым, получит запрет на въезд за нарушение законодательства.

У пограничников достаточно оснований отказать Шуфитинскому во въезде в Украину. Он неоднократно незаконно находился в Крыму, чему есть соответствующие подтверждения. Это разные города на полуострове и места, где он выступал и отдыхал. Сам певец открыто говорит о том, что ездил и дальше будет ездить на полуостров, — рассказали в ведомстве.



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Напомним, российскую певицу Марию Гусарову (Mary Gu) завернули на украинской границе из-за незаконного посещения аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

Источник: «Укринформ»