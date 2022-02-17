Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Концерт Шуфитинского в Киеве не отменили, несмотря на запрет въезда

Концерт Шуфитинского в Киеве не отменили, несмотря на запрет въезда

17 фев 2022, 16:30
999

Михаил Шуфитинский, российский певец, нарушавший украинское законодательство, планирует дать концерт в Киеве.

Исполнитель не сможет пересечь границу Украины, однако организаторы продолжают продавать билеты на его концерт, пишет «Укринформ».

Билеты продаются, информации от организатора концерта об отмене не получали, — сообщил билетный оператор Karabas.

Концерт певца запланирован на 8 марта, билеты стоят от 590 грн до 3 тыс. 990 грн.

В Государственной пограничной службе заявили, что российский певец Михаил Шуфутинский, ранее незаконно посещавший Крым, получит запрет на въезд за нарушение законодательства.

У пограничников достаточно оснований отказать Шуфитинскому во въезде в Украину. Он неоднократно незаконно находился в Крыму, чему есть соответствующие подтверждения. Это разные города на полуострове и места, где он выступал и отдыхал. Сам певец открыто говорит о том, что ездил и дальше будет ездить на полуостров, — рассказали в ведомстве.



.

Напомним, российскую певицу Марию Гусарову (Mary Gu) завернули на украинской границе из-за незаконного посещения аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

Источник: «Укринформ»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров