Концерт Шуфитинського в Києві не скасували попри заборону в’їзду

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Михайло Шуфитинський, російський співак, який порушував українське законодавство, планує дати концерт у Києві.

Виконавець не зможе перетнути кордон України, однак організатори й далі продають квитки на його концерт, пише «Укрінформ».

Квитки продаються, інформації від організатора концерту про скасування не отримували, — повідомив квитковий оператор Karabas.

Концерт співака запланований на 8 березня, квитки коштують від 590 грн до 3 тис. 990 грн.

У Державній прикордонній службі заявили, що російський співак Михайло Шуфутинський, який раніше незаконно відвідував Крим, отримає заборону на в’їзд за порушення законодавства.

У прикордонників достатньо підстав відмовити Шуфитинському у в’їзді в Україну. Він неодноразово незаконно перебував в Криму, чому є відповідні підтвердження. Це різні міста на півострові та місця, де він виступав і відпочивав. Сам співак відкрито говорить про те, що їздив й надалі їздитиме на півострів, — розповіли у відомстві.



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Нагадаємо, раніше російську співачку Марію Гусарову (Mary Gu) завернули на українському кордоні через незаконне відвідування анексованого Росією українського півострова Крим.

Джерело: «Укрінформ»