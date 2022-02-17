Мінські угоди і визнання ЛДНР - Радбез ООН засідає щодо України

https://racurs.ua/ua/n167175-minski-ugody-i-vyznannya-ldnr-radbez-oon-zasidaie-schodo-ukrayiny-translyaciya.html

Ракурс

Рада безпеки ООН 17 лютого проводить засідання щодо мінських угод. Його скликала Росія. Напередодні Україна звернулася до Радбезу з проханням обговорити також постанову Держдуми РФ про визнання незалежності так званих Л/ДНР.

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Після звернення Держдуми до президента РФ щодо визнання фейкових угруповань Київ заявляв, що в такому випадку Росія де-факто та де-юре вийде з мінських домовленостей з усіма супутніми наслідками.

«Ракурс» повідомляв, що держсекретар США Ентоні Блінкен раптово змінив свій графік та виступить на засіданні Ради Безпеки ООН, адже дані розвідки свідчать про те, що Росія «рухається до неминучого вторгнення».