Справа про ДТП за участю нардепа-«слуги» Олександра Трухіна негативно впливає нан імідж та авторитет влади.

Однаково добре знають про справу виборці «Слуги народу», «ЄС», «Української стратегії Гройсмана», «Удару Кличка» і партії Разумкова.

Про неї знають 79% респондентів, з них 31,5% стверджують, що добре поінформовані про неї, повідомили у Київському інституті соціології (КМІС).

58% українців вважають, що президент Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за дії «слуг народу», зокрема за Трухіна, причетного до скоєння ДТП. Серед усіх респондентів 52% вважають, що у зв’язку із «справою Трухіна» керівник ДБР має піти у відставку.

Серед тих, хто знає про обставини ДТП, 64% вважають, що розслідування велося в основному необ'єктивно.

Згідно з результатами опитування, респонденти, які вважають розслідування в основному необ'єктивним, в першу чергу вважають, що на розслідування намагалися вплинути окремі олігархи, з якими пов’язаний Трухін (33,5%), та керівництво партії «Слуга народу» (32%).

Дещо менше респондентів говорили про президента Володимира Зеленського (21%) і керівництво МВС (20%). Про вплив керівництва ДБР говорять 12% респондентів, про звичайних співробітників правоохоронних органів — 9%.

Дослідження КМІС проводилося 5−13 лютого. Респондентам зачитували невеликий опис самої ситуації, а потім ставили самі запитання.