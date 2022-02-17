Справа Трухіна б'є по владі — соціологиhttps://racurs.ua/ua/n167176-sprava-truhina-bie-po-vladi-sociology.htmlРакурс
Справа про ДТП за участю нардепа-«слуги» Олександра Трухіна негативно впливає нан імідж та авторитет влади.
Про неї знають 79% респондентів, з них 31,5% стверджують, що добре поінформовані про неї, повідомили у Київському інституті соціології (КМІС).
Однаково добре знають про справу виборці «Слуги народу», «ЄС», «Української стратегії Гройсмана», «Удару Кличка» і партії Разумкова.
58% українців вважають, що президент Володимир Зеленський несе персональну відповідальність за дії «слуг народу», зокрема за Трухіна, причетного до скоєння ДТП. Серед усіх респондентів 52% вважають, що у зв’язку із «справою Трухіна» керівник ДБР має піти у відставку.
Серед тих, хто знає про обставини ДТП, 64% вважають, що розслідування велося в основному необ'єктивно.
Згідно з результатами опитування, респонденти, які вважають розслідування в основному необ'єктивним, в першу чергу вважають, що на розслідування намагалися вплинути окремі олігархи, з якими пов’язаний Трухін (33,5%), та керівництво партії «Слуга народу» (32%).
Дещо менше респондентів говорили про президента Володимира Зеленського (21%) і керівництво МВС (20%). Про вплив керівництва ДБР говорять 12% респондентів, про звичайних співробітників правоохоронних органів — 9%.
Дослідження КМІС проводилося 5−13 лютого. Респондентам зачитували невеликий опис самої ситуації, а потім ставили самі запитання.
Народний депутат від «Слуги народу» Трухін 23 серпня 2021 року начебто спричинив дорожньо-транспортну пригоду на Бориспільській трасі при в’їзді в Київ. Внаслідок ДТП постраждали шість людей, серед яких двоє дітей, а також голова Комітету арбітрів Федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник. За кілька днів після ДТП деякі ЗМІ почали видаляти опубліковану про це інформацію.
31 серпня процесуальний керівник у справі щодо ДТП за імовірної участі Трухіна доручив подальше розслідування цієї події слідчим ДБР.
Трухін заявив, що слідчі та адвокати заборонили йому коментувати перебіг розслідування.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цю ситуацію, сказав, що якби в ДТП за участю Трухіна хтось загинув, його б вже не було в складі політсили «Слуга народу».
У лютому 2022 року УП опублікувала відео з місця ДТП, на якому Трухін пропонував патрульному гроші за те, щоб «залагодити справу».