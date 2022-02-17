Напад Росії – з’явилися нові фото військ біля кордонів України

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Ракурс

Вторгнення Росії в Україну ретельно готує Володимир Путін. Російська армія все ближче наближається до українських кордонів.

Також країна-агресор перекинула до українського кордону в Білорусі додаткову техніку, будує міст через річку Прип’ять та новий польовий шпиталь. Про це свідчать супутникові знімки Maxar Technologies.

Нові фото показують підвищену військову активність у Білорусі, Криму та на заході Росії, — написав на своїй сторінці в Twitter кореспондент BuzzFeed News Крістофер Міллер.

На білоруський аеродром було перекинуто новий підрозділ майже з 20 ударних вертольотів РФ. Також російська армія збудувала великий новий польовий шпиталь на одному з полігонів.

Фото з окупованого Криму свідчать, що частину техніки готують до відбуття. Раніше РФ заявила про відведення частини військ.

Однак війська, намети та обладнання залишаються на полігоні поблизу мису Опук вздовж узбережжя Чорного моря.

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Нагадаємо, небезпека нападу Росії на Україну не минула. РФ стягує війська до кордонів України та поповнює запаси крові.

США продовжать уважно стежити за ситуацією в районі кордону Росії та України. На думку Вашингтона, російська сторона може спробувати спровокувати кризові ситуації в Україні.