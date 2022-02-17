Провокація під фальшивим прапором - Байден про загрозу вторгнення Росії

https://racurs.ua/ua/n167179-provokaciya-pid-falshyvym-praporom-bayden-pro-zagrozu-vtorgnennya-rosiyi-video.html

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Президент США Джо Байден заявив журналістам про наявність ознак того, що війська РФ готові вирушити до України упродовж найближчих днів.

Байден зазначив, що Росія може «брати участь в операції під чужим прапором», щоб спровокувати воєнний конфлікт.

Байден вважає, що «загроза вторгнення РФ дуже висока, Москва готує провокацію».

Є всі ознаки" того, що Росія планує вторгнутися в Україну, включаючи ознаки того, що Москва готує операцію під фальшивим прапором, щоб виправдати свої дії, — повідомляється у відео CNBС.



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На питання про те, чи вірить він, що напад відбудеться, і якщо так, то коли, Байден сказав: «Так. Наскільки я розумію, це відбудеться у найближчі кілька днів».

Аналогічні побоювання 17 лютого оприлюднив міністр оборони США. У мережі також з’явилися нові фото російських військ біля кордонів з Україною.