Кремль оголосив новий ультиматум Заходу та Україні

https://racurs.ua/ua/n167178-kreml-opublikuvav-vidpovidi-pro-garantiyi-bezpeky-ce-novyy-ultymatum-zahodu.html

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МЗС РФ опублікувало відповіді для США щодо гарантій безпеки. У документі з 11 сторінок Росія передала США свої відповіді про гарантії безпеки та додала нові вимоги, які стосуються України. Відповідь опублікували на сайті МЗС РФ.

Зокрема, Захід повинен, на думку Кремля:

припинити постачати зброю Україні;

відкликати всіх західних інструкторів та радників;

країни НАТО повинні відмовитися від будь-яких спільних навчань із ЗСУ;

з України мають забрати усе поставлене озброєння.

У Росії також вважають, що вступ України в НАТО може спонукати українську владу «повернути Крим» силою і втягнути союзників у війну з Росією.

Москва вимагає від США виведення всіх військ та озброєнь із центральної, східної, південно-східної Європи та Балтії і очікує від США та НАТО конкретних пропозицій щодо змісту та форм юридичної відмови Альянсу від розширення на схід.

Вашингтону пропонується виробити нове «рівняння безпеки», у якому необхідним елементом називається проблематика ракет середньої та меншої дальності. Кремль назвав неприйнятними вимоги Заходу «вивести війська з певних районів на російській території, що супроводжуються загрозами посилення санкцій».

У МЗС РФ фактично оголосили новий ультиматум — якщо США виявляться не готовими домовитися про юридично зобов’язуючі гарантії безпеки, «Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру».

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Представник Держдепу підтвердив отримання документа від Росії.

Вперше про гарантії безпеки Росії в Москві заговорили у грудні 2021 року. Тоді росіяни передали американцям і НАТО свої вимоги. Головна — нерозширення НАТО. Упродовж січня-лютого РФ підвела до кордонів з Україною війська, а на цьому тлі тривали переговори Москви із представниками західних країн та НАТО.