Кремль опубликовал ответы о гарантиях безопасности — это новый ультиматум Западу

https://racurs.ua/n167178-kreml-opublikoval-otvet-o-garantiyah-bezopasnosti-eto-novyy-ultimatum-zapadu.html

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МИД РФ опубликовал ответы для США по поводу гарантий безопасности. В документе — 11 страниц. Россия передала США свои ответы о гарантиях безопасности и добавила новые требования, касающиеся Украины. Ответ опубликован на сайте МИД РФ.

В частности, Запад должен, по мнению Кремля:

прекратить снабжать оружием Украину;

отозвать всех западных инструкторов и советников;

страны НАТО должны отказаться от каких-либо совместных учений с ВСУ;

из Украины должны вывезти все поставленное вооружение.

В России также считают, что вступление Украины в НАТО может побудить украинские власти вернуть Крым силой и втянуть союзников в войну с Россией.

Москва требует от США вывода всех войск и вооружений из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Балтии и ожидает от США и НАТО конкретных предложений по содержанию и формам юридического отказа Альянса от расширения на восток.

Вашингтону предлагается выработать новое «уравнение безопасности», при котором необходимым элементом называется проблематика ракет средней и меньшей дальности. Кремль назвал неприемлемыми требования Запада «вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождающиеся угрозами ужесточения санкций».

В МИД РФ фактически объявили новый ультиматум — если США окажутся не готовы договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности, «Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».

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Представитель Госдепа подтвердил получение документа от России.

Впервые о гарантиях безопасности России в Москве заговорили в декабре 2021 года. Тогда россияне передали американцам и НАТО свои требования. Главное — нерасширение НАТО. В течение января-февраля РФ подвела к границам с Украиной войска, а на этом фоне продолжались переговоры Москвы с представителями западных стран и НАТО.