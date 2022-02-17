Інсценізація теракту або хімічної атаки - Блінкен про привід для війни. фото - Бабель

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США пояснили нову заяву Джо Байдена про ймовірну атаку Росії на Україну. Державний секретар США Ентоні Блінкен у виступі на засіданні Ради безпеки ООН розповів, що Російська Федерація може вдатися до провокації для вторгнення в Україну.

Йдеться, за його словами, про спробу інсценізувати теракт або хімічну атаку на цивільних.

Блінкен заявив, що Росія має намір створити привід для нападу.

Це може бути насильницька подія в Україні або кричуще звинувачення проти українського уряду, ми поки що не знаємо, що це буде. Це може бути сфабрикований теракт в Росії або будуть виявлені масові поховання. Це може бути інценований удар БПЛА проти цивільних або реальна атака з використанням хімічної зброї. Росія може описати цю подію як етнічні чистки або геноцид, — сказав Блінкен.

Він вважає, що після можливої провокації російська влада заявлятиме про необхідність захисту російських громадян і росіян в Україні.

Держсекретар заявив, що вторгнення може початися з того, що «полетять бомби і ракети».

Зв’язок буде порушено. Будуть заблоковані ключові українські установи. Після цього російські танки підуть на ключові українські об'єкти, які вже були нанесені на карту. Ми вважаємо, що ці об'єкти включають Київ. І це не все. Ми знаємо інформацію, що Росія буде нападати на конкретні групи українців. Про все це ми попереджаємо українську владу, — заявив Блінкен.

Держсекретар США вважає, в агресії Росії проти України дуже високі ставки. Блінкен вважає, що йдеться про безпеку людей і основи світового порядку.