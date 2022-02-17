Шуфрич оформив куплену в Медведчука віллу в Криму за законами РФ

https://racurs.ua/ua/n167187-shufrych-oformyv-kuplenu-v-medvedchuka-villu-v-krymu-za-zakonamy-rf-video.html

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У власності родини народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича знайшли земельні ділянки та маєток у селищі Сімеїз на південному березі Криму, придбані у 2013 році.

Після анексії цю нерухомість у Шуфрича зареєстрували за російським законодавством. Крім того, родина нардепа купувала нерухомість тут і після анексії. А саме, додаткові сотки кримської землі — посвідчивши угоду лише за російськими законами, повідомляють «Схеми» у новому розслідуванні.

Сам Шуфрич підтвердив, що його сім’я має нерухомість на окупованому півострові, але заявив, що оформлення майна в Криму за російськими законами «дозволено українськими законами», хоча це не відповідає дійсності. Юристи, правозахисники та офіційні представники української влади пояснюють, що такі дії — це фактичне визнання дії законів РФ у Криму та легітимізація влади окупантів на українському півострові.