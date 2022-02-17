Шуфрич оформив куплену в Медведчука віллу в Криму за законами РФ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n167187-shufrych-oformyv-kuplenu-v-medvedchuka-villu-v-krymu-za-zakonamy-rf-video.htmlРакурс
У власності родини народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича знайшли земельні ділянки та маєток у селищі Сімеїз на південному березі Криму, придбані у 2013 році.
Після анексії цю нерухомість у Шуфрича зареєстрували за російським законодавством. Крім того, родина нардепа купувала нерухомість тут і після анексії. А саме, додаткові сотки кримської землі — посвідчивши угоду лише за російськими законами, повідомляють «Схеми» у новому розслідуванні.
Сам Шуфрич підтвердив, що його сім’я має нерухомість на окупованому півострові, але заявив, що оформлення майна в Криму за російськими законами «дозволено українськими законами», хоча це не відповідає дійсності. Юристи, правозахисники та офіційні представники української влади пояснюють, що такі дії — це фактичне визнання дії законів РФ у Криму та легітимізація влади окупантів на українському півострові.
Йдеться про нерухомість у селищі Сімеїз на південному березі Криму.
Журналісти з’ясували, що незадовго до анексії родина Шуфрича придбала у Віктора Медведчука недобудовану віллу площею 4,5 тис. кв. м та велику земельну ділянку на березі Чорного моря — прямо по сусідству із власним маєтком Медведчука у селищі Сімеїз.
Об'єкт Шуфричів досі не добудований, але власники його не закинули — обнесли парканом, а у 2021 році тут з’явилась охорона і табличка «приватна власність».
І, як встановили «Схеми», це майно вже оформлене родиною Шуфрича за російськими законами. Це відбулось у 2019 році.
Відтоді у державному реєстрі нерухомості Російської Федерації з’явився запис: цей маєток та декілька земельних ділянок під ним записані як власність російської компанії, зареєстрованої у Москві. Засновники цієї фірми — батько та помічник народного депутата України Нестора Шуфрича.
Виявлось, що родина народного депутата не лише оформила за російськими законами свою нерухомість, яку мала до анексії, але й розширювала свої володіння вже після анексії Криму — придбавши за російськими законами тут ще більше майна, а саме — ще більше землі навколо недобудованого маєтку. Її також записали на свою московську фірму — про що російські органи влади вже внесли запис у державні реєстри Російської Федерації.