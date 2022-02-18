Війна на Донбасі – бойовики обстрілюють ЗСУ та цивільне населення. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n167189-viyna-na-donbasi-boyovyky-obstriluut-zsu-ta-cyvilne-naselennya.html

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Війну на Донбасі активізували останніми днями проросійські бойовики. Окупанти продовжили обстріл Станиці Луганської. На щастя, обійшлося без жертв.

17 лютого о 21.24 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, яка сталася через влучання важкої зброї. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Від ранку 17 лютого надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі, зокрема по цивільних об'єктах. Жителі околиць Донецька повідомляли, що зранку чули роботу важкої артилерії.

За даними прес-служби операції Об'єднаних сил (ООС), упродовж 17 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Від дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення, ще один — бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця — середньої важкості, травмованого — задовільний.

Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб. За поточну добу, 18 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, чотири з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

За інформацією, що надходить з ОРДО, в деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням.

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Нагадаємо, 17 лютого російські окупанти порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики гатили по Станиці Луганській. Снаряди потрапили у будівлю дитячого садочка та на територію залізничної станції. Внаслідок обстрілів поранення дістали один український військовий та двоє мирних жителів.

Також окупанти обстріляли селище Врубівка Попаснянського району Луганської області. Внаслідок чого було пошкоджено газогін, також снаряд потрапив на територію ліцею — в ньому перебували десятки дітей.