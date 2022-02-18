Вплив вакцинації на тривалість постковідного синдрому оцінили вчені. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n167208-vplyv-vakcynaciyi-na-tryvalist-postkovidnogo-syndromu-ocinyly-vcheni.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу може скоротити тривалість симптомів постковідного синдрому, заявили британські вчені.

Агентство з безпеки охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA) розглянуло 15 досліджень, в яких вивчався взаємозв'язок між вакцинацією та тривалим ковідом. Про це пише New Atlas.

Вісім досліджень були присвячені тому, чи знижує вакцинація до зараження ризик тривалої симптоматики.

Шість із цих досліджень показали, що у вакцинованих людей з меншою ймовірністю виявлялися затяжні симптоми після зараження SARS-CoV-2 у порівнянні з невакцинованими.

Оскільки у всіх восьми дослідженнях брали участь лише пацієнти, які вже мали COVID-19, вплив вакцинації на зниження захворюваності на COVID-19 не враховується, — йдеться в огляді.

Вчені також проаналізували сім досліджень, присвячених впливу вакцинації на людей, які вже мали постковідний синдром.

Більшість цих досліджень показали, що вакцинація зменшує тривалість симптомів, особливо у тих, хто був вакцинований невдовзі після початкового діагнозу.

Вакцинація — найкращий спосіб захистити себе від серйозних симптомів при зараженні, також вона може допомогти зменшити довгострокові наслідки, — зазначили експерти.



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Фахівці вважають, що оскільки вакцинація — це найбезпечніший та найефективніший спосіб захистити себе від зараження COVID-19, вона також захищає і від тривалого постінфекційного періоду

Джерело: New Atlas