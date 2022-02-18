Влияние вакцинации на длительность постковидного синдрома оценили ученые. Фото: УП

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Вакцинация от коронавируса может сократить продолжительность симптомов постковидного синдрома, заявили британские ученые.

Агентство по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA) рассмотрело 15 исследований, в которых изучалась взаимосвязь между вакцинацией и длительным ковидом. Об этом пишет New Atlas.

Восемь исследований были посвящены тому, снижает ли вакцинация до заражения риск длительной симптоматики.

Шесть из этих исследований показали, что у вакцинированных людей с меньшей вероятностью проявлялись затяжные симптомы после заражения SARS-CoV-2 по сравнению с невакцинированными.

Поскольку во всех восьми исследованиях участвовали только пациенты, у которых уже был COVID-19, влияние вакцинации на снижение заболеваемости COVID-19 не учитывается, — говорится в обзоре.

Ученые также проанализировали семь исследований, посвященных влиянию вакцинации на людей, у которых уже был постковидный синдром.

Большинство этих исследований показали, что вакцинация уменьшает симптомы длительного течения, особенно у тех, кто был вакцинирован вскоре после первоначального диагноза.

Вакцинация — лучший способ защитить себя от серьезных симптомов при заражении, также она может помочь уменьшить долгосрочные последствия, — отметили эксперты.



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Специалисты считают, что поскольку вакцинация — это самый безопасный и эффективный способ защитить себя от заражения COVID-19, она также защищает и от длительного постинфекционного периода.

Источник: New Atlas