Хватит ли денег на зарплаты, рассказал Шмыгаль

https://racurs.ua/n167207-hvatit-li-deneg-na-zarplaty-rasskazal-shmigal.html

Ракурс

Хватит ли денег на зарплаты украинцам, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде 18 февраля.

Бюджет в январе был перевыполнен на более чем 10 млрд грн. У Национального банка достаточно резервов, чтобы курс был стабильным. Информационное давление и эскалация у наших границ влияют на экономический фон, но ситуация остается стабильной и контролируемой, — подчеркнул чиновник.

По словам Шмыгаля, Кабмин оперативно принял решение о выделении средств для обеспечения авиасообщения с Украиной.

Нам также удалось обеспечить прохождение торговых кораблей в украинские порты, чтобы украинские экспортеры продолжали работать, — отметил глава правительства.



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Напомним, что сегодня глава Министерства финансов отметил, что военная ситуация очень негативно повлияла на нерезидентов. За январь Украина потеряла 14 млрд грн. Вместе с тем, в январе бюджет перевыполнили на 9 млрд грн.