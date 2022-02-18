Чи вистачить грошей на зарплати, розповів Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n167207-chy-vystachyt-groshey-na-zarplaty-rozpoviv-shmygal.html

Ракурс

Чи вистачить грошей на зарплати українцям, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді 18 лютого.

Бюджет у січні було перевиконано на більш ніж 10 млрд грн. Національний банк має достатню кількість резервів, аби курс був стабільним. Інформаційний тиск та ескалація біля наших кордонів впливають на економічний фон, але ситуація залишається стабільною та контрольованою, — наголосив чиновник.

Зі слів Шмигаля, Кабмін оперативно ухвалив рішення щодо виділення коштів для забезпечення безперебійності авіасполучення з Україною.

Нам також вдалося забезпечити проходження торговельних кораблів в українські порти, аби українські експортери продовжували працювати, — зауважив очільник уряду.



.



Нагадаємо, що сьогодні очільник Міністерства фінансів зазначив, що військова ситуація дуже негативно вплинула на нерезидентів. За січень Україна втратила 14 млрд грн. Однак у січні бюджет перевиконали на 9 млрд грн.