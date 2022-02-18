Майже 20% українців вірять у вторгнення РФ. Фото: ria.ru

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У вторгнення Російської Федерації в Україну вірять лише 19% українців.

Така кількість громадян вірить високо оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення. Ще 33% оцінюють як середню, 20% — як низьку, тоді як 25% вважають, що немає жодної загрози. Кількість опитаних, які не вбачають загрози, суттєво різниться за регіонами: від 14% у західних областях до 42% — у східних областях. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Зазначається, що зросла кількість українців, які вірять, що Україна зможе відбити напад. Такої думки дотримуються 64% громадян. Третина українців не впевнена, що ЗСУ зможуть утримати натиск російської армії.

Кількість опитаних, які вірять у Збройні сили України, переважає у всіх регіонах країни. Відносно більше вірять в армію на Заході, а відносно менше — на Сході.

Результати опитування також свідчать, що за останні кілька днів оцінка ймовірності загрози як високої зменшилась з 28% до 19%.

Соцопитування проводилося 16−17 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Були опитані 1 тис. 722 респонденти віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

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Нагадаємо, на тлі продовження агресивної ескалації ситуації РФ зростає кількість українців, які готові чинити опір інтервентам. Результати опитування КМІС свідчать, що у грудні 50,2% українців були готові чинити опір окупантам в той чи інший спосіб. У лютому цей показник зріс до 57,5%.