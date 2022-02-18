«Універсальні» донорські легені створили вчені – як це працює

«Універсальні» донорські легені створили вчені — як це працюєhttps://racurs.ua/ua/n167205-universalni-donorski-legeni-stvoryly-vcheni-yak-ce-pracuie.htmlРакурс
Вчені придумали, як допомогти людям, які очікують на трансплантацію легень. Вперше вони змогли перетворити легені групи A (II група крові) в легені універсальної групи 0 (I група).
Канадські науковці, проаналізувавши більш ранні дослідження, припустили, що легені можна обробити ферментами. Про це повідомляє Gizmodo.
Спочатку вчені перевірили свою ідею на тканині аорти людини, а потім на восьми донорських легенях — раніше вважалося, що вони не придатні для трансплантації.
Через чотири години після того, як легені облили ферментами, з них видалили 97% антигенів типу, А і не виявили слідів легеневої токсичності. Потім орган піддали впливу плазми групи 0 і зафіксували мінімальну реакцію ворожих антитіл.
Як вважають вчені, у майбутньому ця технологія допоможе при трансплантації не лише легень, а й будь-яких інших органів.
Зараз ідея канадських учених має пройти велику кількість досліджень та тестів на безпеку, щоб дозволити її масове використання. Команда дослідників сподівається завершити клінічні випробування через півтора року.
Джерело: Gizmodo