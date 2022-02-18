«Універсальні» донорські легені створили вчені – як це працює

https://racurs.ua/ua/n167205-universalni-donorski-legeni-stvoryly-vcheni-yak-ce-pracuie.html

Ракурс

Вчені придумали, як допомогти людям, які очікують на трансплантацію легень. Вперше вони змогли перетворити легені групи A (II група крові) в легені універсальної групи 0 (I група).

Канадські науковці, проаналізувавши більш ранні дослідження, припустили, що легені можна обробити ферментами. Про це повідомляє Gizmodo.

Спочатку вчені перевірили свою ідею на тканині аорти людини, а потім на восьми донорських легенях — раніше вважалося, що вони не придатні для трансплантації.

Через чотири години після того, як легені облили ферментами, з них видалили 97% антигенів типу, А і не виявили слідів легеневої токсичності. Потім орган піддали впливу плазми групи 0 і зафіксували мінімальну реакцію ворожих антитіл.

Як вважають вчені, у майбутньому ця технологія допоможе при трансплантації не лише легень, а й будь-яких інших органів.

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Зараз ідея канадських учених має пройти велику кількість досліджень та тестів на безпеку, щоб дозволити її масове використання. Команда дослідників сподівається завершити клінічні випробування через півтора року.

Джерело: Gizmodo