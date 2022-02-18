«Универсальные» донорские легкие создали ученые – как это работает

https://racurs.ua/n167205-universalnye-donorskie-legkie-sozdali-uchenye-kak-eto-rabotaet.html

Ракурс

Ученые придумали, как помочь людям, ожидающим трансплантации легких. Впервые у них получилось преобразовать легкие группы, А (II группа крови) в легкие универсальной группы 0 (I группа).

Канадские ученые, основываясь на более ранних исследованиях, предположили, что легкие можно обработать ферментами. Об этом сообщает Gizmodo.

Вначале исследователи проверили свою идею на ткани аорты человека, а затем на восьми донорских легких — ранее считалось, что они не пригодны для трансплантации.

Спустя четыре часа после того, как легкие облили ферментами, из них удалили 97% антигенов типа, А и не обнаружили следов легочной токсичности. Затем орган подвергли воздействию плазмы крови группы 0 и зафиксировали минимальную реакцию враждебных антител.

Как считают ученые, в будущем эта технология поможет при трансплантации не только легких, но и любых других органов.

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Сейчас идея канадских ученых должна пройти большое количество исследований и тестов на безопасность, чтобы ее начали применять широко. Команда исследователей надеется завершить клинические испытания спустя полтора года.

Источник: Gizmodo