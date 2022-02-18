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Ракурс
Из какого оружия РФ стреляет на Донбассе, указал командующий ООС

Из какого оружия РФ стреляет на Донбассе, указал командующий ООС

18 фев 2022, 12:15
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Из какого вооружения стреляет Россия на Донбассе, указал командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. На вчерашний вечер в ООС зафиксировали 50 обстрелов вдоль линии разграничения.

Обстрелы (вдоль линии разграничения на Донбассе — ред.) продолжаются. В общей сложности было 50 обстрелов в день, из них — 41 из запрещенного минскими соглашениями оружия. Пушки и минометы, — рассказал в эфире программы «Право на власть» командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.



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Он добавил, что ситуация сейчас контролируема, Вооруженные силы Украины открывают ответный огонь, когда не имеют другой возможности остановить обстрелы.

Напомним, Россия отрицает подготовку к возможному новому вторжению в Украину. США и НАТО заявили, что не видят отвода армии РФ от границы с Украиной. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев видит лишь небольшую ротацию российских военнослужащих, но отвод подразделений не фиксируется. В пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что 17 февраля Россия 60 раз нарушала режим прекращения огня. По сообщению, в результате обстрелов один военный был ранен, еще один — травмирован. Ранены также два гражданских жителя, у трех — контузия. В частности, снаряды попадали в детский сад, на территорию школы, в жилой дом, локомотивное депо.

Источник: Ракурс


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