Численность российских войск вблизи границ назвал Резников

https://racurs.ua/n167203-chislennost-rossiyskih-voysk-vblizi-granic-nazval-reznikov.html

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Вторжение России в Украину может произойти из-за большого количества войск вблизи украинских границ. Министр обороны Украины Алексей Резников не подтвердил заявление российской стороны об отводе войск.

Пока мы наблюдаем за подразделениями российских войск, которые насчитывают около 129 тыс. наземного компонента, а вместе с морской и авиационной частями их количество составляет около 149 тыс., — заявил глава ведомства во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, в ближайшие дни количество российских войск может увеличиться. Резников добавил, что одновременно с учениями армии в России продолжаются учения Росгвардии «Заслон-2022».

Поскольку российские учения в Беларуси, других регионах и Черном море находятся в активной фазе, основная масса войск уже подведена к границам. Мы ожидаем, что в Черное море зайдут еще три корабля, — отметил министр.

В то же время он подчеркнул, что вероятность полномасштабного вторжения украинское руководство сейчас оценивает как невысокую.

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Напомним, что вторжение России в Украину тщательно готовит Владимир Путин. Российская армия все ближе приближается к украинским границам.

Также страна-агрессор перебросила на украинскую границу в Беларуси дополнительную технику, строит мост через реку Припять и новый полевой госпиталь.