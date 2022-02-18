Чисельність російських військ поблизу кордонів назвав Резніков

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Вторгнення Росії в Україну може відбутися через велику кількість військ поблизу українських кордонів. Міністр оборони України Олексій Резніков не підтвердив заяву російської сторони про відведення військ.

Наразі ми спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують близько 129 тис. наземного компонента, а разом із морською та авіаційною частинами їхня кількість складає близько 149 тис., — заявив очільник відомства під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, найближчими днями кількість російських військ може збільшиться. Резніков додав, що одночасно з навчаннями армії в Росії тривають навчання Росгвардії «Заслон-2022».

Оскільки російські навчання у Білорусі, інших регіонах і Чорному морі перебувають в активній фазі, основна маса військ уже стягнута до кордонів. Ми очікуємо, що до Чорного моря зайдуть ще три кораблі, — зазначив міністр.

Водночас він наголосив, що імовірність повномасштабного вторгнення українське керівництво наразі оцінює як невисоку.

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Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну ретельно готує Володимир Путін. Російська армія все ближче наближається до українських кордонів.

Також країна-агресор перекинула до українського кордону в Білорусі додаткову техніку, будує міст через річку Прип’ять та новий польовий шпиталь.