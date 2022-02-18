Вторгнення Росії – Європа очікує на мільйон українських біженців

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Вторгнення Росії в Україну може статися найближчим часом. Європейський Союз (ЄС) очікує великого напливу біженців у разі нападу країни-агресора.

Очікується, що в ЄС може прибути від 20 тис. до 1 млн українських біженців. Про це заявив віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас в інтерв’ю німецькому виданню WELT.

За його словами, Єврокомісія допоможе країнам ЄС вивезти своїх громадян з України у разі надзвичайної ситуації. Наразі в Україні проживає близько 20 тис. громадян Європейського Союзу.

ЄС готовий мобілізувати значну гуманітарну допомогу та допомогу в цивільному захисті, — сказав Схінас.

Він наголосив, що біженці, як це вже сталося в Білорусі, можуть бути використані проти ЄС навмисно як засіб тиску.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну ретельно готує Володимир Путін. Російська армія все ближче наближається до українських кордонів.

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Також країна-агресор перекинула до українського кордону в Білорусі додаткову техніку, будує міст через річку Прип’ять та новий польовий шпиталь.

Джерело: WELT