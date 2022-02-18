Данілов розповів, що відбувається на Донбасі

Данілов розповів, що відбувається на Донбасіhttps://racurs.ua/ua/n167196-danilov-rozpoviv-scho-vidbuvaietsya-na-donbasi.htmlРакурс
Війна з Росією на Донбасі триває й Кремль продовжує здійснювати провокації. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов дав оцінку тому, що цими днями відбувається на лінії фронту у Донецькій та Луганській областях. З його слів, 17 лютого сталася масована зухвала провокація, яку влаштували російські терористи.
Мета — щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно, для того, щоби нас звинуватити, що нібито ми причетні до того, що вони хотіли, щоби розгорнулось на нашій території, — зазначив Данілов в ефірі програми «Право на владу».
Секретар РНБО також наголосив, що українцям потрібно «бути стриманими, не вестися на жодні провокації».
Нагадаємо, бойовики РФ вчора влаштували на Донбасі зухвалу провокацію, обстрілюючи населені пункти біля лінії зіткнення. Як пише The Washington Post з посиланням на американських чиновників, згідно з розвідданими США, Росія в Україні під чужим прапором може використовувати хімічну речовину, яка «знерухомить мирних мешканців». Потім вона «використає трупи, щоб створити враження, ніби українці отруїли газом і вбили мирних жителів».