Данілов розповів, що відбувається на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n167196-danilov-rozpoviv-scho-vidbuvaietsya-na-donbasi.html

Ракурс

Війна з Росією на Донбасі триває й Кремль продовжує здійснювати провокації. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов дав оцінку тому, що цими днями відбувається на лінії фронту у Донецькій та Луганській областях. З його слів, 17 лютого сталася масована зухвала провокація, яку влаштували російські терористи.

Мета — щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно, для того, щоби нас звинуватити, що нібито ми причетні до того, що вони хотіли, щоби розгорнулось на нашій території, — зазначив Данілов в ефірі програми «Право на владу».

Секретар РНБО також наголосив, що українцям потрібно «бути стриманими, не вестися на жодні провокації».

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Нагадаємо, бойовики РФ вчора влаштували на Донбасі зухвалу провокацію, обстрілюючи населені пункти біля лінії зіткнення. Як пише The Washington Post з посиланням на американських чиновників, згідно з розвідданими США, Росія в Україні під чужим прапором може використовувати хімічну речовину, яка «знерухомить мирних мешканців». Потім вона «використає трупи, щоб створити враження, ніби українці отруїли газом і вбили мирних жителів».