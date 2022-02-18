«Жовта» зона в Україні скоротилась. Фото: poglyad.tv

https://racurs.ua/ua/n167195-jovtyh-karantynnyh-zon-v-ukrayini-pomenshalo-tablycya.html

Ракурс

Карантинні зони змінилися в Україні у п’ятницю, 18 лютого.

«Жовта» зона карантину скоротилася. Станом на сьогодні в цій зоні перебувають Полтавська та Чернівецька області. А Київ, який був «жовтий» перейшов у «помаранчеву» зону. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У «червоній» зоні карантину перебувають Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. Ситуація з ковідом у цих регіонах поки не покращується. Всі інші області перебувають у «помаранчевій» зоні.

.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за 17 лютого підхопили 34 тис. 938 людей, серед них 2 тис. 879 дітей та 870 медпрацівників. У лікарні потрапили 3 тис. 323 особи, а від ускладнень коронавірусу померли 282 українці.