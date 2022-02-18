«Желтая» зона в Украине сократилась. Фото: poglyad.tv

https://racurs.ua/n167195-jeltyh-karantinnyh-zon-v-ukraine-stalo-menshe-tablica.html

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Карантинные зоны изменились в Украине в пятницу, 18 февраля.

«Желтая» зона карантина сократилась. По состоянию на сегодня в этой зоне находятся Полтавская и Черновицкая области. А Киев, который был «желтый» перешел в «оранжевую» зону. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В «красной» зоне карантина находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. Ситуация с ковидом в этих регионах пока не улучшается. Все остальные области находятся в «оранжевой» зоне.

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Напомним, коронавирус в Украине за 17 февраля подхватили 34 тыс. 938 человек, среди них 2 тыс. 879 детей и 870 медработников. В больницы попали 3 тыс. 323 человека, а от осложнений коронавируса умерли 282 украинца.