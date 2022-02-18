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Ракурс
Им не нужна война – экс-министр оценил состояние войск РФ у границ Украины

Им не нужна война — экс-министр оценил состояние войск РФ у границ Украины

18 фев 2022, 10:18
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Нападение России на Украину могут совершить военные страны-агрессора. Генерал армии, экс-министр обороны Украины Виталий Радецкий считает, что войска РФ находятся в деморализованном состоянии.

Он также заявил, что российская армия устала от постоянного напряжения и не хочет воевать с Украиной. Об этом Радецкий рассказал в эфире одного из украинских ток-шоу.

Экс-министр отметил, что учился со многими россиянами и сегодня поддержит связь с теми, кто учился с ним в Академии Фрунзе.

Некоторые из них руководят, некоторые на второстепенных должностях. Сегодня войска истощены, устали и уже деморализованы, — рассказал Радецкий.

По его словам, российская армия устала от постоянного напряжения вблизи украинских границ.

Эти люди говорят: нам не нужна эта война, эти маневры, — заявил экс-министр.



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Напомним, что вторжение России в Украину тщательно готовит Владимир Путин. Российская армия все ближе приближается к украинским границам.

Также страна-агрессор перебросила на украинскую границу в Беларуси дополнительную технику, строит мост через реку Припять и новый полевой госпиталь.

Источник: Ракурс


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