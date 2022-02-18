Проблемы с мобильной связью появились на Донбассе. Фото: phonenash.ru

https://racurs.ua/n167193-problemy-s-mobilnoy-svyazu-poyavilis-na-donbasse.html

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На Донбассе появились проблемы с мобильной связью. В социальных сетях пишут, что в ночь с 17 на 18 февраля мобильный оператор Vodafone в Донецкой и Луганской областях работает с перебоями.

Проблемы со связью наблюдаются в Славянске, Краматорске, Покровске, Белокуракино, Северодонецке и других городах. Позже пользователи начали писать о том, что в некоторых населенных пунктах связь уже восстановили, в некоторых — частично. Об этом сообщается в соцсетях.

Мобильный оператор Vodafone сообщил, что ему известно о проблеме. Ее устранением занимаются специалисты.

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Возникли временные сложности, о которых нашим специалистам уже сообщено, поэтому частично связь восстановлена и в ближайшее время ликвидируем сложность полностью. Спасибо за понимание, — отметил оператор Vodafone на собственной странице в Facebook.

Напомним, 3 февраля в работе оператора мобильной связи «Киевстар» произошел масштабный сбой. Абоненты заявляли о том, что не могут совершать и принимать звонки, пополнить счет, наблюдаются проблемы с доступом к сайту.