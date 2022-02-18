Допинг на Олимпиаде – еще одну украинку отстранили от соревнований. Фото: REUTERS

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Ракурс

На Олимпиаде-2022 еще одна украинка сдала положительный допинг-тест. Речь идет о бобслеистке Лидии Гунько.

В анализах 28-летней спортсменки обнаружены метаболиты дегидрохлорметилтестостерона. Это вещество относится к группе андрогенных анаболических стероидов. Об этом сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA).

Образец был взят 14 февраля во время состязательного антидопингового контроля на Олимпиаде-2022. 17 февраля о результате сообщила аккредитованная WADA лаборатория Пекина.

Украинская спортсменка временно отстранена от соревнований до выяснения обстоятельств. Она может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) или запросить анализ пробы B.

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Напомним, в пробе Валентины Каминской было обнаружено сразу три запрещенных вещества: анаболический стероид и два стимулятора. Лыжница на Олимпиаде-2022 стала 79-й в классической гонке на 10 км, а также 70-й в спринте.

Валентина родом из Беларуси и на Олимпиаде-2014 выступала за эту страну. С 2018 года представляла Украину.