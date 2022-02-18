Допінг на Олімпіаді – ще одну українку відсторонили від змагань. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/ua/n167192-doping-na-olimpiadi-sche-odnu-ukrayinku-vidstoronyly-vid-zmagan.html

Ракурс

На Олімпіаді-2022 ще одна українка здала позитивний допінг-тест. Йдеться про бобслеїстку Лідію Гунько.

В аналізах 28-річної спортсменки виявлені метаболіти дегідрохлорметилтестостерону. Ця речовина належить до групи андрогенних анаболічних стероїдів. Про це повідомляють на сайті Міжнародного агентства тестування (ITA).

Зазнається, що зразок був узятий 14 лютого під час змагального антидопінгового контролю на Олімпіаді-2022. 17 лютого про результат повідомила акредитована WADA лабораторія Пекіна.

Українська спортсменка тимчасово відсторонена від змагань до з’ясування обставин. Вона може звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS) або запросити аналіз проби В.

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Нагадаємо, раніше в пробі Валентини Камінської було виявлено одразу три заборонені речовини: анаболічний стероїд та два стимулятори. Лижниця на Олімпіаді-2022 стала 79-ою у класичній гонці на 10 км, а також 70-ою у спринті.

Валентина родом із Білорусі та на Олімпіаді-2014 виступала за цю країну. З 2018 року представляла Україну.