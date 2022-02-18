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Ракурс
Сенат США затвердив резолюцію на підтримку України. Фото: slovoidilo.ua

Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію на підтримку України

18 лют 2022, 09:23
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Резолюцію на підтримку України затвердив Сенат Сполучених Штатів Америки.

Резолюція американських сенаторів не має сили закону, але офіційно заявляє про «непохитну підтримку США безпечної, демократичної та незалежної України». Також у резолюції засуджується нарощування російської військової армади на кордоні з Україною. Документ підтримали одностайно, без заперечень. Про це повідомляє AP.

Крім того, у документі міститься заклик до президента США Джо Байдена змусити уряд США вичерпати всі наявні інструменти, щоб накласти «значні витрати» на Росію і «відновити мир у Європі». У резолюції наголошується, що вона не повинна тлумачитися як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або на введення збройних сил США в Україну.

Сенатор Роб Портман, який представляє штат Огайо, запевнив, що американський Конгрес єдиний у своїй підтримці незалежності та суверенітету України.



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Нагадаємо, президент США Джо Байден 17 лютого заявив про наявність ознак того, що війська РФ готові вирушити до України упродовж найближчих днів. Американський лідер зазначив, що Росія може «брати участь в операції під чужим прапором», щоб спровокувати воєнний конфлікт.

Джерело: AP

Джерело: Ракурс


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