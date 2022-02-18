Сенат США затвердив резолюцію на підтримку України. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n167191-senat-ssha-odnogolosno-uhvalyv-rezoluciu-na-pidtrymku-ukrayiny.html

Ракурс

Резолюцію на підтримку України затвердив Сенат Сполучених Штатів Америки.

Резолюція американських сенаторів не має сили закону, але офіційно заявляє про «непохитну підтримку США безпечної, демократичної та незалежної України». Також у резолюції засуджується нарощування російської військової армади на кордоні з Україною. Документ підтримали одностайно, без заперечень. Про це повідомляє AP.

Крім того, у документі міститься заклик до президента США Джо Байдена змусити уряд США вичерпати всі наявні інструменти, щоб накласти «значні витрати» на Росію і «відновити мир у Європі». У резолюції наголошується, що вона не повинна тлумачитися як дозвіл на застосування військової сили проти Росії або на введення збройних сил США в Україну.

Сенатор Роб Портман, який представляє штат Огайо, запевнив, що американський Конгрес єдиний у своїй підтримці незалежності та суверенітету України.

.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 17 лютого заявив про наявність ознак того, що війська РФ готові вирушити до України упродовж найближчих днів. Американський лідер зазначив, що Росія може «брати участь в операції під чужим прапором», щоб спровокувати воєнний конфлікт.

Джерело: AP