Сенат США утвердил резолюцию в поддержку Украины. Фото: slovoidilo.ua

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Резолюцию в поддержку Украины утвердил Сенат Соединенных Штатов Америки.

Резолюция американских сенаторов не имеет силы закона, но официально заявляет о «непоколебимой поддержке США безопасной, демократической и независимой Украины». Также в резолюции осуждается наращивание российской военной армады на границе с Украиной. Документ поддержали единодушно, без возражений. Об этом сообщает AP.

Кроме того, в документе содержится призыв к президенту США Джо Байдену заставить правительство США исчерпать все имеющиеся инструменты, чтобы наложить «значительные расходы» на Россию и «восстановить мир в Европе». В резолюции отмечается, что она не должна толковаться как разрешение на применение военной силы против России или на введение Вооруженных сил США в Украину.

Сенатор Роб Портман, представляющий штат Огайо, заверил, что американский Конгресс един в своей поддержке независимости и суверенитета Украины.

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Напомним, президент США Джо Байден 17 февраля заявил о наличии признаков того, что войска РФ готовы отправиться в Украину в течение ближайших дней. Американский лидер отметил, что Россия может «участвовать в операции под чужим флагом», чтобы спровоцировать военный конфликт.

Источник: AP