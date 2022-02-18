Проблеми з мобільним зв'язком з’явилися на Донбасі. Фото: phonenash.ru

https://racurs.ua/ua/n167193-problemy-z-mobilnym-zv-yazkom-z-yavylysya-na-donbasi.html

Ракурс

На Донбасі з’явилися проблеми з мобільним зв’язком. У соціальних мережах пишуть, що у ніч з 17 на 18 лютого мобільний оператор Vodafone в Донецькій та Луганській областях працює з перебоями.

Проблеми зі зв’язком спостерігаються у Слов’янську, Краматорську, Покровську, Білокуракиному, Сєвєродонецьку та інших містах. Пізніше користувачі почали писати про те, що в деяких населених пунктах зв’язок вже відновили, в деяких — частково. Про це повідомляється у соцмережах.

Мобільний оператор Vodafone повідомив, що йому відомо про проблему. Її усуненням займаються фахівці.

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Виникли тимчасові складнощі, про які нашим фахівцям вже повідомлено, тому частково зв’язок відновлено і найближчим часом ліквідуємо складність повністю. Дякуємо за розуміння, — зазначив оператор Vodafone на власній сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 3 лютого у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар» стався масштабний збій. Абоненти заявляли про те, що не можуть здійснювати та приймати дзвінки, поповнити рахунок, спостерігаються проблеми з доступом до сайту.