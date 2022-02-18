Їм не потрібна війна – екс-міністр оцінив стан військ РФ біля кордонів України

https://racurs.ua/ua/n167194-yim-ne-potribna-viyna-eks-ministr-ocinyv-stan-viysk-rf-bilya-kordoniv-ukrayiny.html

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Напад Росії на Україну можуть здійснити військові країни-агресора. Генерал армії, екс-міністр оборони України Віталій Радецький вважає, що війська РФ перебувають у деморалізованому стані.

Він також заявив, що російська армія втомилася від постійної напруги й не хоче воювати з Україною. Про це Радецький розповів в ефірі одного з українських ток-шоу.

Екс-міністр зазначив, що вчився з багатьма росіянами й сьогодні підтримає зв’язок з тими, хто навчався разом з ним в Академії Фрунзе.

Деякі з них керують, деякі на другорядних посадах. Сьогодні війська виснажені, втомлені й вже деморалізовані, — розповів Радецький.

За його словами, російська армія втомилася від постійної напруги поблизу українських кордонів.

Ці люди кажуть: нам не потрібна ця війна, ці маневри, — заявив екс-міністр.



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Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну ретельно готує Володимир Путін. Російська армія все ближче наближається до українських кордонів.

Також країна-агресор перекинула до українського кордону в Білорусі додаткову техніку, будує міст через річку Прип’ять та новий польовий шпиталь.