Данилов рассказал, что происходит на Донбассе

https://racurs.ua/n167196-danilov-rasskazal-chto-proishodit-na-donbasse.html

Ракурс

Война с Россией на Донбассе продолжается и Кремль и далее идет на провокации. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал оценку тому, что в эти дни происходит на линии фронта в Донецкой и Луганской областях. По его словам, 17 февраля произошла массированная дерзкая провокация, устроенная российскими террористами.

Цель — чтобы мы начали военным путем отвечать мощно, для того, чтобы нас обвинить, что мы якобы причастны к тому, что они хотели, чтобы развернулось на нашей территории, — отметил Данилов в эфире программы «Право на власть».

Секретарь СНБО также подчеркнул, что украинцам нужно быть сдержанными, не вестись ни на какие провокации".

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Напомним, боевики РФ вчера устроили на Донбассе дерзкую провокацию, обстреливая населенные пункты близ линии столкновения. Как пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, согласно разведданным США, Россия в Украине под чужим флагом может использовать химическое вещество против мирных жителей. Затем она «использует трупы, чтобы создать впечатление, что украинцы отравили газом и убили мирных жителей».