Данилов рассказал, что происходит на Донбассе

Данилов рассказал, что происходит на Донбассеhttps://racurs.ua/n167196-danilov-rasskazal-chto-proishodit-na-donbasse.htmlРакурс
Война с Россией на Донбассе продолжается и Кремль и далее идет на провокации. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал оценку тому, что в эти дни происходит на линии фронта в Донецкой и Луганской областях. По его словам, 17 февраля произошла массированная дерзкая провокация, устроенная российскими террористами.
Цель — чтобы мы начали военным путем отвечать мощно, для того, чтобы нас обвинить, что мы якобы причастны к тому, что они хотели, чтобы развернулось на нашей территории, — отметил Данилов в эфире программы «Право на власть».
Секретарь СНБО также подчеркнул, что украинцам нужно быть сдержанными, не вестись ни на какие провокации".
Напомним, боевики РФ вчера устроили на Донбассе дерзкую провокацию, обстреливая населенные пункты близ линии столкновения. Как пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников, согласно разведданным США, Россия в Украине под чужим флагом может использовать химическое вещество против мирных жителей. Затем она «использует трупы, чтобы создать впечатление, что украинцы отравили газом и убили мирных жителей».