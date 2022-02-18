Вторжение России – Европа ожидает миллион украинских беженцев

https://racurs.ua/n167197-vtorjenie-rossii-evropa-ojidaet-milliona-ukrainskih-bejencev.html

Ракурс

Вторжение России в Украину может произойти в ближайшее время. Европейский Союз (ЕС) ожидает большого наплыва беженцев в случае нападения страны-агрессора.

Ожидается, что в ЕС может прибыть от 20 тыс. до 1 млн украинских беженцев. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас в интервью немецкому изданию WELT.

По его словам, Еврокомиссия поможет странам ЕС вывезти своих граждан из Украины в случае чрезвычайной ситуации. В настоящее время в Украине проживают около 20 тыс. граждан Европейского Союза.

ЕС готов мобилизовать значительную гуманитарную помощь и помощь в гражданской защите, — сказал Схинас.

Он подчеркнул, что беженцы, как это уже произошло в Беларуси, могут быть использованы против ЕС специально как средство давления.

Напомним, что вторжение России в Украину тщательно готовит Владимир Путин. Российская армия все ближе приближается к украинским границам.

.

Также страна-агрессор перебросила на украинскую границу в Беларуси дополнительную технику, строит мост через реку Припять и новый полевой госпиталь.

Источник: WELT