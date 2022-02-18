Резніков розповів мешканцям ОРДЛО про «український наступ». Фото: НВ

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Збройні сили України на Донбасі лише обороняються, про ніякі наступальні дії мова не йде.

Жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей не варто вірити російській пропаганді про «український наступ». Таку заяву 18 лютого зробив міністр оборони Олексій Резніков під час виступу у Верховній Раді, трансляцію засідання якої проводили на каналі Rada в YouTube.

За словами очільника оборонного відомства, Україна не планує вчиняти жодних військових дій стосовного ОРДЛО чи Криму, але посилює свою обороноздатність. Резніков переконує, що Київ буде рухатися політико-дипломатичним шляхом, бо на окупованих територіях живуть українці.

Звертаюсь до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: Люди, не бійтеся! Не Україна ваш ворог. А ті, хто, начебто хоче захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ. Українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони, — зазначив Резніков.



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Нагадаємо, 18 лютого міністр оборони України Олексій Резніков назвав аномальною подією обстріли на Донбасі. Він заявив про 107 обстрілів, які здійснили окупаційні війська Кремля з початку 2022 року. Зокрема, за останню добу кількість ворожих обстрілів зросла до 60.