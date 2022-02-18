ЗСУ про обстріл дитсадка - Рватимемо зубами мерзоту, яка стріляє по дітях

https://racurs.ua/ua/n167202-zsu-pro-obstril-dytsadka-rvatymemo-zubamy-merzotu-yaka-strilyaie-po-dityah-video.html

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Обстріл дитячого садка у Станиці Луганській, де перебували 20 дітей, прокоментували у Збройних силах України.

Хочу вас запевнити, що Збройні сили укомплектовані і повністю забезпечені боєкомплектами і пальним. Бойовий дух готовий, а після випадку з дитячим садочком (17 лютого російські терористи обстріляли будівлю дитсадка в Станиці Луганській — ред.), наші військові взагалі готові зубами рвати цю мерзоту, яка стріляє по дітях. Ми готові виконати будь-які поставлені державою бойові завдання, — заявив в телеефірі офіцер ЗСУ Юрій Кочевенко, який зараз перебуває в зоні ООС.

Він також наголосив, що поблизу дитсадка немає жодних військових об'єктів, які могли б бути ціллю окупантів.

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Нагадаємо, 17 лютого маріонетки Кремля здійснили обстріл дитячого садка у Станиці Луганській. У момент обстрілу 20 дітей снідали в їдальні на другому поверсі. В МВС нагадали, що потерпілих серед дітей немає, але троє працівників садка — дві жінки та чоловік — отримали контузії.